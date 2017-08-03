Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/08/2017 18:47

O ilde kuş gribi alarmı, 3 köy karantinaya alındı

sivas

Sivas'ta bulunan bazı köylerde kuş gribine rastlanmasının ardından İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgeyi karantina altına alarak tüm kanatlı hayvanları toplayıp itlaf etti

Sivas Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Valilikten yapılan o açıklama:

“Koruma bölgesinde bulunan hobi amaçlı kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerde bulunan tüm tavuk, kaz, ördek ve hindiler itlaf edilerek derin çukurlara üzeri kireç dökülerek gömülmüştür. Durumdan ticari kanatlı işletmeler etkilenmemiş yani hastalık çıkışı olmamış sadece hobi amaçlı köy tavukçuluğu yapan işletmelerimiz etkilenmiştir. Hastalık şu an itibariyle lokal olarak seyretmekte ancak gelen tüm ihbarlarda büyük bir titizlikle değerlendirilmektedir. Ayrıca hastalık tazminatlı bir hastalık olup itlaf edilen tüm hayvanların ederi yetiştiricilere ödenecektir. Konuyla ilgili olarak gerekli tüm idari ve fenni tedbirler alınmıştır.”

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