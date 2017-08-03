Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/08/2017 10:49

Tahliye edilen 19 DEAŞ şüphelisi ile ilgili flaş karar

daeş şüphelisi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı eylemle ilgili görülen duruşmadaki ara kararla 19 DAEŞ şüphelisi sanık tahliye edilmişti. Bu kişiler hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte o açıklama, “DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları tarafından 1 Mayıs 2016 tarihinde ilimiz Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili dava nedeniyle, Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaları devam ederken 28/07/2017 tarihli ara karar gereğince tahliyelerine karar verilen 39 sanıktan 19’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir üst mahkeme olan Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz neticesinde, şüpheli 17 sanık hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir’’ 

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Samir Benalia

Esra Çelik isimli genç kadın Almanya'da ölü bulundu

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 26 yaşındaki Esra Çelik adlı bir Türk kadın evinde ölü bulundu

ankara eylem yasağı

Ankara Valiliğinden tepki çeken yasak kararı

Ankara Valiliği tarafından alınan karara göre Ağustos ayı boyunca kent genelinde düzenlenmesi planlanan her türlü gösteri ve etkinliğe yasak getirildi

kedi

Türk Bayrağını düzelten kedi görenleri hayrete düşürüyor, tıkla izle

Rüzgarın şiddeti nedeniyle çatıda toplanan Türk Bayrağını kendi çabalarıyla düzelten kedinin görüntüleri sosyal medyayı salladı