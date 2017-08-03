Ana Sayfa | TÜRKİYE 03/08/2017 09:47

Esra Çelik isimli genç kadın Almanya'da ölü bulundu

Samir Benalia

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde 26 yaşındaki Esra Çelik adlı bir Türk kadın evinde ölü bulundu

Polis, geç kadını öldüren katilin 35 yaşındaki Alman vatandaşı Samir Benalia olduğunu açıkladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Benalia'nın Çelik’in erkek arkadaşı olduğu belirtildi.Polis sözcüsü Torsten Sziesze, katilin izini Facebook üzerinden sürdüklerini belirterek, şu ana kadar çok sayıda veri tespit edildiğini kaydetti. Yapılan otopsi sonucunda Esra Çelik’in başından ağır darbe aldığı tespit edildi.

Polis yetkilileri, şüphelinin 1.72 cm boyunda, kısa siyah saçlı ve spor giyimli olduğu bildirdi ve bu kişinin görülmesi takdirde polise bildirilmesini istedi.

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