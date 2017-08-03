Ankara Valiliğinden tepki çeken yasak kararı

Ankara Valiliği tarafından alınan karara göre Ağustos ayı boyunca kent genelinde düzenlenmesi planlanan her türlü gösteri ve etkinliğe yasak getirildi

Ankara Valiliği ağustos ayı boyunca kent genelinde açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi tüm toplu etkinlikleri yasakladı. Ankara Valiliği'nin internet sayfasında yer alan açıklamada açlık grevindeki tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'ya destek eylemlerine atıfta bulunuldu.

Açıklamada "OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile görevlerinden ihraç edilen, işe geri dönme talebiyle açlık grevi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve tutuklanan DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek ve tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla, 24 saat esasına göre ilimiz muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi, oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alınmıştır" denildi.

OHAL hükümleri gerekçe gösterildi

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Bu tür eylemlerin, mevsim şartları da göz önünde bulundurulduğunda hava sıcaklığından dolayı vatandaşların parkları yoğun olarak tercih etmesinden dolayı çevreye rahatsızlık verebileceği, DEAŞ terör örgütü ve benzeri örgütlerin, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapabileceği, böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda, 2017 Ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve bu gibi toplu etkinlikler; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Valiliğin kararına Twitter'da tepkiler

Valiliğin yasak kararına Twitter’da tepki geldi. CHP Parti Meclisi Üyesi Hüsnü Süslü Twitter hesabından “Ankara Valiliği nden toplu etkinlik yasağı geldi. Oldu olacak piknikleri de yasaklayın“ diye yazdı.

2015 genel seçimlerinde CHP milletvekilli aday adayı Özlem Ağırman da "Ankara Valiliği yeni yasak. Ak Parti gösterilerine tık yok, neden yasak?“ ifadelerini kullandı.

Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde atıldığı işini geri almak için aylardır eylem yapan Veli Saçılık da açıklamada Gülmen ve Özakça için "DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu" ifadesi kullanılmasına tepki gösterdi. Saçılık "Nuriye ve Semih'i hiçbir mahkeme kararı olmamasına rağmen "örgüt üyesi" ilan eden Ankara Valisi suçun en büyüğünü işliyor." dedi.

Ankara Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cahit Doğan yasağın 30 Ağustos Zafer Bayramı eylem ve etkinliklerini de kapsayıp kapsamadığına ilişkin, henüz sivil toplum kuruluşlarından bir başvuru yapılmadığını dolayısıyla bu konuda bir bilgi olmadığını ifade etti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe