Ana Sayfa | TÜRKİYE 02/08/2017 23:37

Gözaltına alınan Fransız gazeteci tutuklandı

Loup Bureau

Erbil'i ziyaretinden sonra Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönen Fransız gazeteci Loup Bureau tutuklandı

YPG’li olduğu iddiası ile beş gün gözaltında kalan Bureau,  tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.Fransız gazetecinin dosyasına gizlilik kararı konuldu. BBC Türkçe’nin haberine göre; Loup Bureau’nun üzerinde çıkan dijital materyallerde üniversitede YPG üzerine hazırladığı tez ve bazı fotoğraflar tutuklanmasına gerekçe sayıldı.Dosyada gizlilik kararı olduğu için CMUK tarafından görevlendirilen avukatlar açıklama yapmak istemedi. Ancak yedi gün içinde tutukluluk kararına itiraz edileceklerini ifade ettiler.Şırnak Barosu avukatlarından Filiz Ölmez, gazeteciyi cezaevine ziyaret ederek durumuyla ilgili şu bilgileri aktardı.

“Şu an cezaevinin geçici bölümünde kalıyor. Tedirgin görünüyordu. Ailesi ile telefon irtibatı daha sağlanmamış. Erbil’e gitmek üzere Türkiye’ye gelmiş ama gitmeden arkadaşlarıyla bir hafta tatil yapmış. Erbil’e giderken de Habur sınır kapısında gözaltına alınmış”.

Fransa’da bir üniversitede mastır öğrencisi olduğunu ve yazdığı tez ile ilgili tutuklandığını aktardı.

Kaynak: Sözcü

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