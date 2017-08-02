Ana Sayfa | TÜRKİYE 02/08/2017 17:03

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine dev operasyon

hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatı sonucunda 3 terörist öldürüldü. Bunun dışında iki silah mevzisi, bir mağara ve iki sığınak imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün öğleden sonra Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından harekat düzenlendi.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatında, terör örgütüne ait iki silah mevzisi, bir mağara ve iki sığınak imha edildi.

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