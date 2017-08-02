Vicdan ve Adalet nöbetine CHP'den ziyaret

İstanbul Kadıköy'de HDP'nin 'Vicdan ve Adalet Nöbeti'ni CHP İstanbul İl Başkanlığı ziyaret etti

CHP Istanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da içinde bulunduğu partilililer öğle saatlerinde Yoğurtçu Parkına gittiler.

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat , "Ülkenin adalete ve özgürlüğe ne kadar ihtiyaç duyduğunu buraya gelirken bir kez daha gördük. Adalet talebi bütün yurttaşlarımızın ortak talebi haline gelmiştir. Bu zemin bizim ortak paydamızdır. Bizler bu dayanışmayı büyütmek için çaba içerisinde olacağız. Ülkemizin geçtiği süreçte bu sorunun kan ve gözyaşı ile çözülemeyeceğini, barış demokrasi ve dayanışma için bir çözüm sürecine girmemiz gerektiğinin kanısındayız. Bugün biz arkadaşlarımızın yürüttüğü adalet ve vicdan nöbetinde dayanışmak için buradayız. Bu eylemi destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, "10 yıl önce, 20 yıl önce bu söylediklerimizi söylüyorduk. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki eski söylediklerimizin hepsi eskidi. Türkiye, yakın tarihin değil, tarihin en zorlu sürecinden geçiyor. Demokrasi, özgürlük, adalet sınavından geçiyor'' açıklamasında bulundu.