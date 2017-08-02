Ana Sayfa | TÜRKİYE 02/08/2017 16:42

17 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a iltica talebinde bulundu

fetöcü

Yunanistan'ın Rodos adasına kaçan ve aralarında kadınların da bulunduğu 17 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a iltica talebinde bulundu

Rodos Emniyet Müdürlüğü’nün nezarethanesinde  tutulan kaçak Türk vatandaşları, Yunanistan’a yasadışı giriş yapmak suçuyla savcılığa sevkedilecekler. Ayrıca, iltica başvuruları ile ilgili süreç de başlatılacak.15 Temmuz darbesinden sonra Ege adaları ve Meriç bölgesinden Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü sayısı 450-500 olarak tahmin ediliyor. Yunanistan, darbeden 1 gün sonra askeri bir helikopter ile Dedeğaç (Aleksandrupoli) şehrine kaçan 8 darbeci subayı Türkiye’ye iade etmemişti.

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