Ana Sayfa | TÜRKİYE 02/08/2017 11:37

Mersin'de FETÖ şüphelisi 21 kişi gözaltında

fetö operasyonu

Mersin'de FETÖ'ye yönelik devam eden operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 21 kişinin, örgüte ait kurumlarda sigorta kayıtlarının olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu tespit edildi.Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin 20'sinin terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlendi.Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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