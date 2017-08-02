O illerde yaşayanlar dikkat hava sıcaklığı 8 derece artacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da hava sıcaklığı artacak

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların ise güneyden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Hava sıcaklıklarının Elazığ ve Adıyaman'da 43, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 42 dereceye ulaşması bekleniyor.Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranması gerekiyor.