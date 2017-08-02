Şüpheli paketi imha etmek isteyen ekibi şok eden olay

Adana'nın Çukurova ilçesinde aldıkları şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gidenlere esnafın tepkisi sert oldu. Esnaf şüpheli bulunan paketin patlatılmamasını istedi

Olayın yaşandığı yere giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, paketin bulunduğu yerin karşısında iş yeri olduğunu iddia eden bir esnaf, olay yerine geldi. Bomba imha ekiplerine tepki gösteren esnaf, paketi bulunduğu yerden kaldırmak istedi.

Ekiplerle esnaf arasında yaşanan kısa süreli tartışmada, söz konusu kişi, "Patlayacaksa ben patlatayım. Burayı patlatırsanız esnaf kalmaz burada, onda bir şey yok, ben gideyim üzerine yatayım" diyerek polislere tepki gösterdi. Ekipler, bu kişiyi olay yerinden uzaklaştırarak çalışmalarına devam etti. Cihazla yapılan inceleme sonunda açılan paketten iç içe geçirilmiş çok sayıda poşet çıktı.