Ana Sayfa | TÜRKİYE 02/08/2017 08:36

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'daki intihar saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camiye düzenlenen terör saldırısı Türkiye tarafından sert ifadelerle kınandı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ınHerat şehrindeki bir camiye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralıların bulunduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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