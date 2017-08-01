İzmir Valiliği'nden flaş karar

İzmir Valiliğince alınan karara göre OHAL süresi boyunca havai fişek kullanımı yasaklandı

İzmir Emniyeti tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Spor müsabakalarında ve düğünlerde kullanılan havai fişek, maytap ve meşale (piroteknik maddeler) tarzı eğlence araçları zamansız ve uygun amaçlı kullanılmamaları durumunda halk üzerinde korku ve paniğe neden olmaktadır.Bu tür maddelerin aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerde de çok sık kullanıldığı görülmektedir.Bu nedenle piroteknik maddeler kullanılarak suç işlenmesini önlemek kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla ohal süresince piroteknik maddelerin satışı ve kullanımı izmir valiliğince yasaklanmıştır."