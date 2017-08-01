Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/08/2017 16:34

Mavi listede aranan terörist Tunceli'de öldürüldü

mavi listedeki terörist

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin ''mavi" kategoride aranan "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu öğrenildi

Tunceli Valiliği operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütü MKP'nin lider kadrosunda bulunan, sözde Tunceli Bölge Komite Sorumlusu, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  

Rusya dolu yağışında uçağı piste indiren pilotu davet etti

Geçtiğimiz hafta dolu yağışı sırasında uçağı İstanbul'a acil indiren Ukraynalı pilot Alexander Akopov, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkeye davet edildi

Hakan Çalışkan

İntihar eden İlçe Emniyet Müdürü gözyaşları içinde uğurlandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan dün makam odasında ölü bulunmuştu. Çalışkan için bugün düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve çok sayıda kişi zor anlar yaşadı

tunceli operasyon

Tunceli'de çatışma çıktı 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda 3 terörist öldürüldü