Mavi listede aranan terörist Tunceli'de öldürüldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin ''mavi" kategoride aranan "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu öğrenildi

Tunceli Valiliği operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütü MKP'nin lider kadrosunda bulunan, sözde Tunceli Bölge Komite Sorumlusu, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde mavi kategoride bulunan "Şahin" kod adlı Yılmaz Kes olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.