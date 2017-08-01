Rusya dolu yağışında uçağı piste indiren pilotu davet etti

Geçtiğimiz hafta dolu yağışı sırasında uçağı İstanbul'a acil indiren Ukraynalı pilot Alexander Akopov, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkeye davet edildi

Geçen hafta Türkiye’de hasar gören bir uçakla İstanbul’a acil iniş yapan Ukraynalı pilot Alexander Akopov’a Rusya Dışişleri bakanlığından destek geldi. Ukraynalı tecrübeli pilot ülkesinde övgüyle karşılandı fakat Rusya sempatizanı olduğu öğrenilince tepki alan pilota Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Facebook sayfasında, ’’Alexander, yaptığınız politika dışı birşey, sizi profesyonelliğinizden ötürü kutlarız. Ülkenizde hala eleştiriliyorsanız sizi ağırlamaktan memnun oluruz’ diye açıklama yaptı.