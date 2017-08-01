İntihar eden İlçe Emniyet Müdürü gözyaşları içinde uğurlandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan dün makam odasında ölü bulunmuştu. Çalışkan için bugün düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve çok sayıda kişi zor anlar yaşadı

39 yaşındaki Hakan Çalışkan için bugün düzenlenen törende Hakan Çalışkanın cenazesi ilk olarak baba evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup yakınlarından helallik alındı. Babası Ömer Çalışkan daha önce ölen Hakan Çalışkan’ın öğretmen olan ağabeyi Hasan Çalışkan kabul etti.

Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın hemşire olan eşi Çiğdem Çalışkan, bayrağa sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Annesi Mükerrem Çalışkan güçlükle ayakta durabildi.

Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazından sonra Hakan Çalışkan, Terme İlçesi Kocaman Mahallesi Soğukpınar Mezarlığında toprağa verildi.