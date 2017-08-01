Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/08/2017 13:46

Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak

Kurban Bayramı

Kurban Bayramına çok az bir süre kaldı. Vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da tatilin 6 gün süreceği ön görülüyor

Kurban Bayramı bu yıl 1 Eylül tarihinde başlayacak. Kurban Bayramı arefesi ise 31 Ağustos Perşembe günü. Kurban Bayramının kaç gün tatil olacağı belli olmasa da Zafer Bayramı tatiliyle birleşerek 6 günlük bir tatil ortaya çıkma ihtimali yüksek görülüyor. Eğer 31 Ağustos tarihi tam gün tatil ilan edilirse 30 Ağustos’tan 4 Eylül’e kadar 6 günlük bir tatil ortaya çıkacak.

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