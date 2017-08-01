Diyarbakır'da büyük patlama 1’i binbaşı 2 asker şehit

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Meydana gelen patlama sonucunda 1’i binbaşı 2 asker şehit düştü

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde meydana gelen olayda ilk bilgilere göre teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlama sonucunda 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı