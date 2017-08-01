Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/08/2017 11:53

Yılmaz Büyükerşen'e yönelik saldırıyla ilgili 5 şüpheli adliyede

Yılmaz Büyükerşen

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Yılmaz Büyükerşen'e saldıran 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Yılmaz Büyükerşen, geçtiğimiz Cumartesi günü dolaşırken, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile adamları, korumasız olan Yılmaz Büyükerşen´e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Vatandaşlar müdahale edince saldırganlar kaçtı.

Olaydan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir kurusıkı tabanca ile yakalandı. Firarda olan bir şüpheli de gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Başkan Büyükerşen’e saldırdığı iddia edilen 5 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlandı. Şüpheliler Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu, Mustafa Çetiner, Aydın Tekin ve Yunus E. Aksoy bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 

 
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