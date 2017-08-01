Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/08/2017 10:40

Bylock kullandığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı

fetö operasyonu

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyonda örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı

"ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında özel güvenlik görevlisi, üniversite öğrencisi ve ev kadınlarının da bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 28 kişiye yönelik operasyon başlattı.Haklarında yakalama kararı çıkartılan 20 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde bulunan çeşitli dijital materyallere el konuldu.Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
sıcak hava

İstanbul'da nem oranı yüzde 90'ın üzerine çıkacak

Hava sıcaklığı yurt genelinde artış gösterecek. İstanbul'da sıcaklık 34 dereceye çıkacak

sahte polis operasyonu

Polisim diye vatandaşı kandıran 35 dolandırıcı tutuklandı

Adana merkez olmak üzere 10 ilde sahte polis oldukları tespit edilen 35 kişi tutuklandı

atatürk botanik bahçesi

Atatürk kurmuştu meğer Diyanet İşlerine verilmiş

Türkiye'nin en eski botanik bahçesi; İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi bundan 3 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiş