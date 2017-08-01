İstanbul'da nem oranı yüzde 90'ın üzerine çıkacak

Hava sıcaklığı yurt genelinde artış gösterecek. İstanbul'da sıcaklık 34 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen verilere göre, yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olması ve ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor.

İSTANBULLU VATANDAŞ YANACAK

İstanbul'da, önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı ancak 5 Ağustos Cuma gününden itibaren 34 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi.

İSTANBUL'DA REKOR NEM ORANI

Sıcak havanın etkili olmaya başladığı bugün İstanbul’da nem oranı cuma günü %64-94 seviyelerine yükselecek. Artan nem oranı mevcut hava sıcaklığından yaklaşık 10 derece daha fazlasının hissedilmesine neden olacak.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara- 37

Kayseri- 37

İzmir- 37

Adana- 37

İstanbul- 34

Bursa- 35

Erzurum- 35

Diyarbakır- 44

Şanlıurfa- 44

Tunceli- 42

Malatya- 42

Gümüşhane- 40

Antalya- 39

Samsun- 30

Trabzon- 30