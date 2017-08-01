Ana Sayfa | TÜRKİYE 01/08/2017 10:29

Polisim diye vatandaşı kandıran 35 dolandırıcı tutuklandı

sahte polis operasyonu

Adana merkez olmak üzere 10 ilde sahte polis oldukları tespit edilen 35 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafaından 25 Temmuz günü şafak vakti Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Adıyaman, Elazığ, Kırklareli, Sivas ve  Şanlıurfa’da düzenlenen operasyon kapsamında aranan 40 şüpheliden 36’sı gözaltına alındı. 

Gözaltındaki şüpheliler Ali B., Nihat A., Kenan T. ve Halil A.’nın suç örgütünün elebaşıları oldukları ileri sürüldü. Suç örgütü üyesi olduğu belirtilen firari Osman K.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

40 şüpheli sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 40 zanlıdan çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. 5 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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