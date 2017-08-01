Atatürk kurmuştu meğer Diyanet İşlerine verilmiş

Türkiye'nin en eski botanik bahçesi; İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi bundan 3 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiş

İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, 1995'te sit alanı ilan edildi ve içindeki bitkiler yerinde korunması gerekli tabiat varlıkları olarak tescillendi. 2013'te ise eşsiz özelliklere sahip, Türkiye'nin en eski, dünyanın da en saygın botanik bahçelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin Diyanet tarafından satın alınmak istendiği iddiaları gündeme geldi ve kamuoyunun tepkisini çekti. Fatih Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu'nun geçtiğimiz ay konuyla ilgili BİMER'e yaptığı başvuru, botanik bahçesinin 2015 yılında sessiz sedasız Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edildiğini ortaya çıkardı.

BİMER'in yanıtında, 2015'te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan muvafakat ile Hazine'ye ait olan üniversiteye tahsis edilmiş arazinin 14 bin 878 metrekarelik kısmının tahsisinin kaldırıldığı belirtildi. Bu alandaki Botanik Anabilim Dalı binası, yeni inşa edilecek Biyoloji Bölümü binasına taşınıncaya kadar süre verilmek kaydıyla, müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisinin uygun görüldüğü kaydedildi.

CHP'li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, Botanik Bahçesi'nde Osmanlı döneminde Şeyhülislamlık evinin bulunduğuna dikkat çekerek “Botanik Bahçesi şeyhülislamlık mı olacak?” diye sordu. Soylu, “Fakülte taşınınca bina ve Botanik Bahçesi, Diyanet'in olacak. Uluslararası Botanik Bahçeleri'ne kayıtlı dokuz adet serası, yaşayan fosil bitkileri, Türkiye'nin ilk kurutulmuş bitkileri kütüphanesi, 3 bini aşkın canlı bitki türüne ev sahipliği yapmakta olan 82 yıllık bahçe nasıl taşınacak? Öğrencilere uygulama alanı olarak hizmet veren bahçeyi müftülüğün hangi amaçla kullanacağını yakından takip edeceğiz” dedi.

Kaynak: Sözcü