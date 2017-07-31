Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/07/2017 15:32

Atatürk heykeline saldırmıştı ve karar verildi

Mehmet Malbora

Siverek'te Atatürk heykeline tahra ile zarar vermeye çalışırken gözaltına alınan Mehmet Malbora isimli şahıs tutuklanarak cezaevine götürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki meydanda Atatürk büstüne saldıran Mehmet Malbora, adliyede savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. Malbora, çıkarıldığı mahkemece Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun kapsamında tutuklanıp güvenlik önlemleri arasında cezaevine götürüldü.

Mehmet Malbora’nın, kanunun 1’inci maddesinde yer alan ’Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri yahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasıyla’ yargılanacağı belirtildi.

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