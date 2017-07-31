Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/07/2017 15:28

THY uçağında bomba paniği

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Türk Hava Yollarının İstanbul- Hakkari seferini yapacağı uçaktaki bir yolcu yaptığı telefon görüşmesi sırasında, “Bomba” kelimesini kullanınca uçak havalanmadı

THY’de yaşanan olayların detayları şöyle: “ THY’nin 08.55’de uçması planlanan İstanbul-Hakkari seferi için yolcular uçağa alındı. Airbus-A319 tipi uçakta bulunan ve İstanbul’da çalıştığı öğrenilen 37 yaşındaki M.Ö adlı erkek yolcu uçak henüz yerdeyken bir arkadaşıyla telefonda konuşmaya başladı. M.Ö’nün , ‘Koruculuk sınavını kazandım. Sana bomba bir haber. İşi bırakıyorum’ dedi. Ancak uçak içinde kendisine yakın oturanlar konuşma arasında  ‘Bomba’ kelimesini duyunca durumu kabin ekibine bildirdi. Olayın Kaptan Pilota iletilmesi üzerine uçağın kalkışı durduruldu ve polise uçuş kulesi aracılığı ile haber verildi. Ardından polis ekipleri uçağa geldi. M.Ö’yü uçaktan indirerek soruşturma başlattı. Prosedür gereği tüm yolcular da uçaktan indirilerek salona alındı ve uçağa yüklenmiş olan valizler de boşaltıldı. Yolcuların beraberindeki eşyaları ve valizleri tekrar x-ray cihazından geçirildi. Uçak didik didik arandı.”

Soruşturmanın ardından telefon konuşması yapan M.Ö serbest bırakılırken THY’nin İstanbul’dan Hakkari’ye gidecek uçağı 4,5 saatlik bir gecikmeyle M.Ö’yü almadan havalandı.

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