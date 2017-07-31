Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/07/2017 15:24

Silivri İlçe Emniyet Müdürü'nün ölüm sebebi ortaya çıktı

Hakan Çalışkan

Makam odasında ölü bulunan Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar ettiği öğrenildi

Sabah saatlerinde Silivri Emniyet Müdürlüğündeki makam odasında çalışanlar tarafından ölü bulunan Hakan Çalışkan'ın ölümüyle ilgili olay yerine gelen savcı ve polisler incilemelerde bulundu.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sabah Silivri İlçe Emniyet Müdürü’nün makamında ölü bulunması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda Silivri İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken 31.07.2017 günü vefat eden 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın, çalışma odasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kedisina ait beylik silahı ile intihar etmiş olduğu olay yeri incelemesinden sonra anlaşılmıştır. Konuyla iligili tahkikata Silivri Cumhuriyet Başsavcılığıcı devam etmektedir."

 

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