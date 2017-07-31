Çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadeleri kan dondurdu

Siverek'te Atatürk büstüne saldırı düzenleyen Mehmet Malbora isimli şahıs ifade verdi. İfadesinde "pişman olmadım, rüyamda büste zarar vermem tebliğ edildi" sözlerine yer verdiği öne sürüldü

Pazar günü, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da karşısında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çıkıp elindeki tahrayla zarar vermek isterken polis tarafından yakalanarak emniyete götürülen evli 2 çocuk babası Mehmet Malbora'nın ifadesi alındı.

Malbora'nın polise verdiği ifadede pişman olmadığını ve Atatürk büstüne saldırının rüyada kendisine tebliğ edildiğini iddia ettiği belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Malbora, yoğun güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Polisin evine düzenlediği operasyonda cep telefonu, tablet ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulan Malbora'nın sabıkasının bulunmadığı anlaşıldı. Ailesi ise, Malbora'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu ileri sürdü.