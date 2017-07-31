Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/07/2017 12:20

Son 1 haftada 645 kaçak göçmen yakalandı

kaçak göçmen

İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik düzenlenen 15 ayrı operasyonda 645 kişi yakalandı

Yakalanan yabancı uyruklular, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.Jandarma ekipleri, son bir haftada yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddiasıyla 12 zanlıyı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığına aracılık etmek" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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