Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/07/2017 12:15

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan ölü bulundu

Hakan Çalışkan

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın makamında ölü bulunduğu öğrenildi

Bu sabah erken saatlerde Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan’ın makamına giren görevli bir polis, Çalışkan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Çalışkan’ın Silivri Emniyet Müdürlüğü’ndeki makam odasına gelen sağlık ekipleri, Emniyet Müdürü Çalışkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemede bulundu. Cenaze aracı Silivri Emniyet Müdürlüğü önünde hazır bekletiliyor.  Öte yandan, Çalışkan’ın intihar ettiği de öne sürüldü.

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