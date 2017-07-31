Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/07/2017 11:04

Dikkat, hava sıcaklığı artacak kavrulacağız

sıcak hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre yurt genelinde hava sıcaklıkları 2 ila 5 derece arasında artacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yaşanan dolu fırtınası sonrası İstanbul'da bu kez sıcak hava dalgası etkili olacak. Hava sıcaklıkları 4 derece artması beklenirken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter'dan yaptığı uyurıda, ' 'Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor' dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "İstanbul'la alakalı sanki çok büyük felaket olacakmış gibi birtakım havalar estiriliyor. Tamam da biz 30 Temmuz'da İstanbul'da 30 santigrat derece tahmin diyoruz. Geçmişte aynı tarihte 37,4'e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha büyük değerlere ulaşmış, sanki çok büyük felaket varmış gibi bunu sunmanın manası yok." dedi.

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