Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/07/2017 09:55

Siverek'te Atatürk büstüne çirkin saldırı

atatürk büstü saldırı

Siverek Cumhuriyet Meydanı'na giden Mehmet Malbora isimli bir kişi Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkarak büste elindeki tahra ile zarar verdi

Mehmet Malbora, elindeki tahrayla büste rastgele vurarak ‘Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?’ diye bağırdı. Olayı görenler durumu polise bildirmeye başladı. Olanlar meydanın yakınındaki Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından fark edildi. Hızla meydana gelen jandarmalar, elindeki tahrayı aldıkları Malbora’yı büstün olduğu bölgeden indirdi ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

VALİLİK NE DEDİ

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada:

“Siverek’te saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline yönelik, çevreden edinilen ilk bilgilere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı değerlendirilen Siverek doğumlu M.M. tarafından çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Kolluk kuvvetlerince olaya anında müdahale edilerek, Atatürk heykeline zarar verilmesi engellenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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atatürk büstü saldırgan

Çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahsın ifadeleri kan dondurdu

Siverek'te Atatürk büstüne saldırı düzenleyen Mehmet Malbora isimli şahıs ifade verdi. İfadesinde "pişman olmadım, rüyamda büste zarar vermem tebliğ edildi" sözlerine yer verdiği öne sürüldü

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