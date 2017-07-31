Ana Sayfa | TÜRKİYE 31/07/2017 09:43

Bakan Çavuşoğlu açıkladı hızlı tren projesi hayata geçiyor

hızlı tren

Antalya'da uzun süredir yapılması planlanan hızlı tren projesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından, uygulama projeleri başlatılan Eskişehir- Kütahya- Afyonkarahisar yüksek hızlı tren hattına ek olarak Isparta- Burdur- Antalya yüksek hızlı tren projesinde güzergah belirlendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Bir hayal daha gerçek oluyor. Söz verdiğimiz Antalya- Burdur- Isparta yüksek hızlı tren güzergahı belirlendi. Uygulama projeleri başlıyor" ifadelerine yer verildi. 

 

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