Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/07/2017 18:46

İstanbul'da özel harekat polisleri alarma geçti, o adresler aranıyor

istanbul operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane'de düzenlenen operasyona Özel harekat polisleri katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağıthane Telsiz Mahallesi'nde operasyon başlatıldı. Operasyonda bazı sokaklarda önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Aramalarda özel eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda daha önceden araması bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Kullanılmayan binalar, dükkanlar ve sokak ve caddelerde yapılan aramalarda 1 silah, yüklü miktarda sentetik uyuşturucu, esrar ele geçirildi.

Canan Sokak üzerinde aramalara katılan "Panzer" isimli narkotik köpeği, sokak lambasının hemen yanında çöplerin içine konulmuş içinde uyuşturucu madde olan torbaya tepki verdi. Narkotik ekipleri torbayı açınca bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ile karşılaştı. Köpeğin uyuşturucuyu bulma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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