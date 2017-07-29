Ahmet Vefik Alp, 'Beklenen deprem olursa İstanbul ölüler şehri olur'

Son günlerde ardı ardına yaşanan doğa olaylarının ardından Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanı, Yüksek Mühendis Mimar Kent bilimci Prof.Dr.Ahmet Vefik Alp çok önemli açıklamalarda bulundu

Uluslararası Mimarlık Akademisi Bölge Başkanı, Yüksek Mühendis Mimar Kent bilimci Prof.Dr.Ahmet Vefik Alp'in yaptığı o açıklama:

İstanbul’da projelerin bir kısmı yanlış yerlere yapılınca, kalan son ekolojik denge unsurumuz kuzey ormanlarımız 3. Köprü, 3. Havalimanı, ve bunların getireceği betonlaşma ile risk altına alınırken çevresel ve kentsel etkileri muhtemelen ‘katastrofik’ olması olası ‘Kanal Istanbul’ projesinden en azından şimdilik vazgeçilmelidir. Istanbul gibi dengeleri şaşmış bir hormonlu kent bütününde doğaya bu kadar büyük ölçekte müdahale etmenin neticesi büyük bir olasılıkla facia olabilecektir.

İstanbul’u önce gecekondular, sonra ‘gündüz kondular’ bitirdi…!

1950'lerden sonra başlayan ‘kırdan kente göç ‘ furyası ile Istanbul ‘un nüfusu logaritmik artmış, çarpık ve çürük, kanserli yapılaşma güzelim kenti dört bir tarafından kuşaklamıştı. Son 10 yıldır ise her boş alana ayrıcalıklı imar izni veren İdareler tarafından Istanbul bir kez daha içten katledildi. Hafriyat kamyonları yolları terörize ederken yağmuru emecek toprak yüzeyi neredeyse kalmadı. Istanbul sanki Marmara ya aktı. Manzara acıklı idi. Projem, iftihar vesilemiz Avrasya Tüneli yine bir süre kapandı, Kentin kuzeyinin de betonlaşmasıyla Istanbul korku şehri olma yolunda..

Depremde İstanbul ‘Nekropolis’ olur birkaç dakika da..!

1 saatlik şiddetli yağmur’un bu şehr-i muhteşem’i nasıl felç ettiğini, oluşan kargaşayı bir kez daha dehşetle izlerken Deprem ‘i düşlündüm. Beklenen deprem olursa İstanbul ‘Nekropolis’ olur biliyor musunuz. Nekropolis Ölüler Şehri demek maalesef !…Deprem toplantı alanlarında AVM ler kuruldu, mevtaları gömecek yerde kalmadı, ağaçlar söküldü, her yer betonlaştı….

Sorumlu ‘Süper Hücre’ imiş. Olabilir, O zaman bizde Süper Yöneticiler’ getirmek durumundayız. Büyüklerimizin de söylediği gibi mevcut yöneticilerimizin yorulduğunu düşünüyorum.