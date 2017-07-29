Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/07/2017 16:48

Terör örgütüne ait 14 sığınak bulundu

terör örgütü sığınak

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Şırnak'ın Uludere ve Bingöl'ün Adaklı ilçelerinde teröristlere ait 14 sığınak bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bombalı saldırıda kullanılacağı belirlenen araç imha edildi.Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince arazi aramasında tespit edilen 2 mağarada bir RPG-7 roketatar ve bir mühimmatı, bir biksi makineli tüfek ile 5 bin fişeği, Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki 12 sığınakta da bir Dragunov keskin nişancı tüfeği ile 85 fişeği, 91 biksi makineli tüfek fişeği, 4 el yapımı patlayıcı, 190 kilo amonyum nitrat, 2 ton gıda ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Muş'un Şenyayla kırsalında tespit edilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde etkisiz hale getirildi.

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