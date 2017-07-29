Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/07/2017 16:28

O uyarı korkuttu, 'Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim'

sıcak hava

Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, sosyal medya hesabından İstanbullu vatandaşlar için çok önemli bir uyarıda bulundu

Geçtiğimiz Cuma günü özellikle Trakya bölgesi ve İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve dolu yağışı sonrası Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yeni bir uyarı yaptı. Havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirten Kadıoğlu, 'Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası hem de çok kuvvetlisi geliyor' dedi.

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