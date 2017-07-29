Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/07/2017 12:40

Teröristlerin hain tuzağı son anda fark edildi

patlayıcı

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından infilak ettirildi

Diyarbakır Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. İşte Valilikten yapılan o açıklama: "Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle-Yokuşlu Köyü karayolu güzergahında 28 Temmuz 2017 Cuma günü gerçekleştirilen mayın/el yapımı patlayıcı araması esnasında saat 16.05 sıralarında Taşağıl Köyü mülki sınırlarında jelikan bidon içerisinde toprağa gömülü vaziyette tespit edilen mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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