Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/07/2017 12:21

Hatay cayır cayır yanıyor

orman yangını

Amanoslar Dağları'nda çıkan ve 30 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınını söndürme çalışmaları hala devam ediyor

Gece saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan ancak zaman zaman alevlerin yeniden yükseldiği yangını söndürmek için ekipler büyük gayret sarf ediyor.Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün ağarmasıyla hava destekli söndürme işlemlerine yeniden başladıklarını söyledi.Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz ve 150 personelle müdahale ettiklerini belirten Ketmen, "Temennimiz en kısa sürede kontrol altına almak. Bölgenin sarp, kayalık ve yamaçta olması çalışmaları zorlaştırmakta. Yangının yayılma eğilimi olan bölgelerde dozerlerle yol açma çalışması yaparak arazözlerin en yakın mesafeye kadar ulaşmasını sağlıyoruz." dedi. Yangının 2 farklı bölgede devam ettiğine dikkati çeken Ketmen, şu ana kadar 30 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
sıcak hava

O uyarı korkuttu, 'Mümkün olsa İstanbul'u terk ederim'

Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, sosyal medya hesabından İstanbullu vatandaşlar için çok önemli bir uyarıda bulundu

patlayıcı

Teröristlerin hain tuzağı son anda fark edildi

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından infilak ettirildi

antalya haberleri

Antalya'da yangın paniği, mahsur kalan turistler tahliye edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük turizm merkezindeki bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 14 kişi hastanede tedavi altına alındı