Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/07/2017 12:12

Antalya'da yangın paniği, mahsur kalan turistler tahliye edildi

antalya haberleri

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük turizm merkezindeki bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 14 kişi hastanede tedavi altına alındı

İtfaiye ekipleri, odalarında mahsur kalan turistleri, yangın merdiveniyle tahliye etti.Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 Rus ile 10 Türk vatandaşı, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma yetkilileri, yangının bodrum katında bulunan mutfaktaki elektrik kontağından çıktığını belirtti.

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