Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/07/2017 12:05

Kadınlar Plajında patlama sesi, polisler bölgeye gitti

sarısu plajı

Antalya'da bulunan Sarısu mesire alanında dün art arda patlama sesinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi

Olay dün saat 16:30 civarında meydana geldi. Yapılan incelemede, patlamanın dereye balık avlamak için atılan torpillerin neden olduğu belirlendi. Güvenlik görevlileri ve polisler, torpili attığı belirlenen 4 kişiyi sahilde yürüyüş yaparken yakaladı. Şüphelilerin polise, "Biz bunu bayramda da atıyorduk neden bu kadar büyütüyorsunuz" dedikleri öğrenildi. Polis merkezine götürülen 4 şüpheliye, ifadeleri alındıktan sonra Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı.

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