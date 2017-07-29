Ana Sayfa | TÜRKİYE 29/07/2017 09:45

Büyük yangının havadan görüntüsü dehşete düşürdü

bayındır yangın

İzmir'in Bayındır ilçesinde Salı günü çıkan yangında 500 hektarlık alan zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor

Bayındır ilçesine bağlı Lütuflar Mahallesi Ovacık mevkiinde çıkan yangın için hala soğutma çalışmaları devam ediyor.İzmirdeki yangının dehşeti havadan görüntülendiBu arada yanan alanın havadan görüntüleri, alevlerini geride bıraktığı kabus gibi tabloyu ortaya koydu. Yaklaşık 500 hektarlık alana zarara veren yangınla, geride tamamen yanan kara ağaçlar, gri külleri ile orman söndürme ekiplerinin görüntüleri kaldı.

 

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