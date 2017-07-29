Bayındır'da çıkan yangın yeniden yayıldı söndürülemiyor

İzmir'in Bayındır ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangını yapılan müdahalelere rağmen devam ediyor

Bayırdır’da geçen Salı öğle saatlerinde Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda orman yangını, çıktı. Kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın da etkisiyle tekrar yayılmaya başladı.

Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Sesli açıklamasında:

“Toplamda 500 hektarın üzerinde alan küle döndü. Ormanlık alanlar yanında zeytinlikler ve kiraz bahçeleri de yandı. Tehlike sebebiyle Turgutlu´da iki yerleşim yeri tahliye edildi. Yangında yüzlerce görevli ve gönüllü canla başla, hayatlarını riske atarak alevleri söndürmeye ve yangının büyümesini önlemeye çalıştılar. Çalışmalarda uçaklar, helikopterler, çevre il ve ilçelerden onlarca söndürme araçları görev aldı. Zaman zaman başarılı olunsa da olumsuz hava şartları ve coğrafi koşullar yangının büyümesine sebep oldu. Bununla birlikte yangında kimseyi kaybetmemiş olmamıza seviniyor, ama yangında küle dönen bitki örtüsünün ve diğer canlıların acısını en derin şekilde hissediyoruz. Üzüntümüzü kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Ciğerimiz yandı, canımız acıyor.” ifadelerine yer verdi.