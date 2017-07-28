Ana Sayfa | TÜRKİYE 28/07/2017 20:24

Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu

askeri araç patlama

Diyarbakır'da meydana gelen olayda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı teröristler tarafından infilak ettirildi. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı

Olay, Dicle ilçesi Kurşunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Teröristler tarafından Kurşunlu Köyü Jandarma Karakolu'na yaklaşık bir kilometre mesafede yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Can kaybının yaşanmadığı patlamanın ardından bölgeye çok sayıda asker sevkiyatı yapılarak, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
şüpheli çanta

Zonguldak Belediyesi önüne bırakılan çanta panik yarattı

Zonguldak Belediyesi önüne bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

gözaltı

Suriye sınırından Türkiye'ye geçeceklerdi yakalandılar

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı

simitçi ali

Dünkü afetin simgesi olan simitçi o anları anlattı

İstanbul'da dün ani bastıran gök gürültülü sağanak yağış sırasında Taksim'deki simit tezgahında bulunan simitçi Ali isimli vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı