Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu

Diyarbakır'da meydana gelen olayda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı teröristler tarafından infilak ettirildi. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı

Olay, Dicle ilçesi Kurşunlu köyü mevkisinde meydana geldi. Teröristler tarafından Kurşunlu Köyü Jandarma Karakolu'na yaklaşık bir kilometre mesafede yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Can kaybının yaşanmadığı patlamanın ardından bölgeye çok sayıda asker sevkiyatı yapılarak, geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.