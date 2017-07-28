Zonguldak Belediyesi önüne bırakılan çanta panik yarattı

Zonguldak Belediyesi önüne bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan Zonguldak Belediyesi önündeki yolda refüj üzerine bırakılan çantadan şüphelenenler polise ihbarda bulundu. Polis, çantanın etrafına emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yaklaştığı çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıt ve yerel gazeteler çıktı. Bu sırada şerit arkasında toplanan kalabalık cep telefonlarıyla polisin çalışmasını görüntülemeye çalıştı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Patlatılan çanta, incelenmek üzere emniyete götürüldü.