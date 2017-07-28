Ana Sayfa | TÜRKİYE 28/07/2017 20:15

Zonguldak Belediyesi önüne bırakılan çanta panik yarattı

şüpheli çanta

Zonguldak Belediyesi önüne bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan Zonguldak Belediyesi önündeki yolda refüj üzerine bırakılan çantadan şüphelenenler polise ihbarda bulundu. Polis, çantanın etrafına emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yaklaştığı çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıt ve yerel gazeteler çıktı. Bu sırada şerit arkasında toplanan kalabalık cep telefonlarıyla polisin çalışmasını görüntülemeye çalıştı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Patlatılan çanta, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
askeri araç patlama

Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu

Diyarbakır'da meydana gelen olayda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı teröristler tarafından infilak ettirildi. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı

gözaltı

Suriye sınırından Türkiye'ye geçeceklerdi yakalandılar

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı

simitçi ali

Dünkü afetin simgesi olan simitçi o anları anlattı

İstanbul'da dün ani bastıran gök gürültülü sağanak yağış sırasında Taksim'deki simit tezgahında bulunan simitçi Ali isimli vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı