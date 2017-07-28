Ana Sayfa | TÜRKİYE 28/07/2017 17:25

Dünkü afetin simgesi olan simitçi o anları anlattı

simitçi ali

İstanbul'da dün ani bastıran gök gürültülü sağanak yağış sırasında Taksim'deki simit tezgahında bulunan simitçi Ali isimli vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı

Simitçi Ali verdiği röportajda moraran kollarını göstererek, "Tezgahı koruyordum uçmaması için, camların kırılmaması için tuttum. Vücudum çok acıyordu her tarafım acıyordu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta ekmek kazanıyorum ben buradan. Tutmam lazımdı, bir yere kadar tuttum sonra kaçmak zorunda kaldım. Tezgah kırıldı şemsiye uçtu. Rüzgara karşı durmak çok zor. Daha önce böyle bir şey yaşmadım. Ama korumam lazım, ekmeğim peşindeyim.Simitler dün hep ıslandı, 150 tane. Bir daha olursa dayanamam, çok acı çektim. Sırtıma yaslanamıyorum. Uyuyamadım vallahi gece" açıklamasını yaptı.

 

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