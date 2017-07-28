Ana Sayfa | TÜRKİYE 28/07/2017 10:13

AKOM İstanbul'un o ilçelerini uyardı kuvvetli sağanak yağış geliyor

yağış

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Anadolu Yakasında bulunan bazı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

AKOM Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün radarında da yağış kütlelerinin Kartal, Pendik, Adalar ve Tuzla ilçelerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Orta Karadeniz Kıyıları ile zamanla iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Kırklareli, Tekirdağ, Aydın ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (metrekareye 21-50 kg) olması bekleniyor.

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