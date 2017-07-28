Ana Sayfa | TÜRKİYE 28/07/2017 08:50

Çeşme denizi 6 göçmene mezar oldu

çeşme haberleri

Çeşme açıklarında kaçak yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan botun batması sonucunda 4 tanesi çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alınan bilgiye göre, yelkenli bir teknenin dün akşam saat 21.00'da Karaada kuzeyinde bir göçmen botunun battığını bildirmesi üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri gönderildi.Yapılan arama kurtarma çalışmalarında 4'ü çocuk, 2'si kadın 6 kişinin cesedine ulaşıldı. 4'ü Irak, 3'ü Somali, 2'si Suriye uyruklu 9 kişi kurtarılarak, Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildi.Göçmenler ifadelerinde, botta Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kişi ile 1 Türk organizatörün bulunduğunu, bot batmaya başladığı sırada organizatörün yüzerek kaçtığını belirttiler. Kayıp oldukları değerlendirilen 2 göçmenin bulunmasına yönelik arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü, kaçan organizatörün yakalanması için de çalışma yapıldığı öğrenildi. 

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