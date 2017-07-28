İzmir'den İtalya'ya geçmeye çalışan 76 göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak yollarla İtalya'ya geçmeye çalışan 76 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirci Mahallesi yolunda üstlerinde "TRT Görev Aracı" tabelasının da bulunduğu şüpheli 3 minibüsü durdurdu.Minibüslerde yapılan aramalar sonucunda araç şoförleri İ.A, C.D ve S.K. ile 11 Pakistan, 16 Somali ve 49 Suriye uyruklu toplam 76 kişi Urla Jandarma Komutanlığına getirildi.Geçişleri organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 36 erkek, 24 kadın ve 16 çocuktan oluşan yabancı uyruklular ise işlemlerin ardından göç idaresine teslim edildi. Öte yandan yabancı uyrukluların kaçak yollardan İtalya'ya gitmek için organizatörlere kişi başı 2 bin avro ödedikleri öğrenildi.