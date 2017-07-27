Ana Sayfa | TÜRKİYE 27/07/2017 19:59

Atatürk Havalimanı’nda yağış paniği uçaklar başka bölgelere gönderildi

Atatürk Havalimanı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndaki uçaklar başka bölgelere yönlendirildi

İstanbul’da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur etkisini sürdürürken Atatürk Havalimanı’nda şiddetli yağıştan nasibini aldı. Yağışın etkisiyle Havalimanı’nda iniş yapmaya hazırlan uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara yönlendirildi. Havalimanından kalkış yapmaya hazırlanan uçaklar ise bir süre beklemek zorunda kaldı.

Şiddetli yağışın etkisiyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş katından terminali içerisine su sızıntısı meydana geldi. Bunun üzerine harekete geçen havalimanı yetkilileri su sızıntısının yaşandığı bölgedeki yolcuları uzaklaştırarak önlem aldı. Görevliler terminal içerisindeki suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

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