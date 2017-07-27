Flaş Yıldırım düştü depoda yangın çıktı

İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağış devam ederken Kağıthane'de yıldırım düşmesi sonucu bir depoda yangın çıktı

İstanbul'da beklenen yağmur akşam saatlerinde dolu ve fırtına şeklinde etkili oldu. Yoğun yağışla birlikte caddeler göle dönerken, dolu yağışı nedeniyle araçlar zarar gördü. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, binalardan parçalar ve eşyalar uçtu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışla birlikte birçok ana caddeyi ve yolu sular bastı. Kağıthane'de meydana gelen dolu, yağışı ve fırtına sebebiyle araçlar ve insanlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Fırtına sebebiyle bazı binalardan parçalar koptu, eşyalar ise yollara uçtu.